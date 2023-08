Brandon Moreno sobre su lesión ante Alexandre Pantoja: 'Uno como guerrero siempre quiere ganar'

El peleador mexicano Brandon Moreno no pudo defender su campeonato de peso mosca y perdió por tercera vez contra el brasileño Alexandre Pantoja el mes pasado. Ahora el azteca reveló la razón por la cual a pesar de tener una lesión no abandonó la pelea.

El mexicano sufrió una rotura en la mano lo cual le terminó afectando durante su encuentro ante el brasileño, sin embargo, reveló que como competidor nunca pensó en abandonar la pelea a pesar de no estar en sus mejores condiciones.

“Pasa lo de la mano, siento la molestia y nunca me pasó por la cabeza detenerme o lo que sea, pero nunca sentí dolor, la sentí débil, sin fuerza. En la mente dije, ‘algo pasa’. Obviamente, causa cierta frustración, no te lo voy a negar. Uno como competidor, como guerrero siempre quiere ganar y entregar el máximo. ¡Algún plan tiene la vida para mí!” reveló el luchador.

Moreno aseguró que se enteró de la lesión una vez terminada la pelea que fue cuando empezó a sentir dolor. Sin embargo, no quiso poner excusas asegurando que estuvo concentrado en la pelea.

“Uno hizo lo mejor que pudo, acaba la pelea, dan la decisión y me llevan al doctor... se me empieza a acalambrar y empieza el dolor, me quitan el guante con mucho cuidado en la revisión médica y tenía una pelota gigante. La única respuesta que tengo es que estaba concentrado en la pelea, estaba concentrado en ganar”, finalizó el luchador para Fox Sports.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC: GENARO VALDEZ SALIÓ EN LÁGRIMAS LUEGO DE PERDER SU TERCERA PELEA AL HILO