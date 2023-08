Jawy decidirá si continúa su carrera en la MMA después de su pelea ante Johan Rodríguez

No será sino hasta un día después que Jawy se dé cuenta si puede continuar con su carrera profesional en las MMA. Aunque en un inicio Combate Global se acercó para firmarlo por tres peleas, el deportista mexicano reveló que optó porque fuera solo por una para analizar cómo fue su desempeño dentro de la jaula.

“Esa es una pregunta que ahorita no puedo responder, la tengo en mi cabeza dando vueltas, no la tengo clara, sí creo que tengo que vivir esa experiencia. Independientemente del resultado yo ese día voy a decir '¡wow!'. El domingo 6 estoy seguro de que voy a bajarme de la jaula diciendo 'quiero más, quiero mi siguiente pelea' o puedo salir diciendo 'no quiero más nada de esto', pero necesitamos que llegue ese día”, reconoció en entrevista con RÉCORD.

El también cantante reconoció que no tiene nada que perder en esta pelea, por lo que no saldrá presionado bajo ninguna circunstancia.

“No saben nada de mí, no hay una sola pelea que hayan visto de mí, no existe nada de Jawy, los voy a sorprender, desde que entre a la jaula verán a Jawy que nunca han visto, verán a un Jawy sereno, inteligente y con mucha hambre de ganar. No lo estoy tomando a juego, claramente sé que llego a la pelea en contra. No tengo nada que perder, yo sé la capacidad que tengo, por eso le digo a la gente, si van a apostar en mi contra, que lo piensen dos veces”, señaló.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: JAWY MÉNDEZ SE DECLARA LISTO PARA SU DEBUT EN MMA ANTE JOHAN RODRÍGUEZ