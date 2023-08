Jawy Méndez se declara listo para su debut en MMA ante Johan Rodríguez

Este domingo Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy, hará su debut en las artes marciales mixtas ante el colombiano Johan Rodríguez en Combate Global y para los que piensan que el cantante y personalidad de reallity shows toma este reto como un trampolín para seguir haciéndose famoso, el capitalino asegura que sus detractores y seguidores se llevarán una grata sorpresa.

“Creo que tengo una buena capacidad para lograrlo a nivel profesional. Mucha gente podrá decir y definir si realmente soy capaz o no. Yo sé que soy capaz y por eso es que asumo el reto y lo asumo con toda responsabilidad y todo lo que conlleva ser peleador de MMA. Al Jawy que van a ver está preparado, está capaz, está apto para esta pelea. Respeto mucho a mi contrincante, creo que la gente se va a quedar impactada, va a ser un muy buen show”, respondió en charla con RÉCORD.

Para los que quizá no lo sepan, Jawy es un hombre que se ha dedicado al deporte durante 19 años. Practicó desde muy joven karate estilo Shotokan, además de que se considera un buen striker. Incluso llegó a jugar futbol americano a un alto nivel al pasar cinco años de Liga Mayor en universidades como el Colegio Tepeyac y la Universidad del Valle de México.

“Me voy a adaptar porque también tengo piso, he practicado todo, Muay Thay, Jiujitsu, tengo conocimiento de todo, pero si algo prefiero, es pelear arriba, es lo que más me gusta, sin embargo, me adapto a todos los estilos, ni siquiera tengo una guardia zurda o derecha, soy muy versátil, estoy totalmente cómodo en mis dos guardias, peleo y pego perfectamente un zurdazo, un derechazo”, explicó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ARSENAL VENCE EN PENALTIS AL MANCHESTER CITY Y SE CORONA EN LA COMMUNITY SHIELD