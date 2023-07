Genaro Valdez busca revancha y dejar buenas sensaciones en UFC

Genaro Valdez es el hombre que busca redimirse en la UFC y de paso, volverle a dar una alegría a los aficionados mexicanos tras el mal de boca que dejó el pasado fin de semana.

El Rayadito tiene la misión de revertir su mal paso por la compañía, ya que ha perdido en dos presentaciones. El oriundo de Baja California, también sabe UFC 290 no fue del todo satisfactoria para México, con cuatro de cinco descalabros.

“El resultado no se dio, pero me consta el trabajo duro que hacemos todos. Me motiva mucho esto, sé que van a venir cosas mejores. Ya me toca a mí y todos me han mandado mensajes que motivación, que le ponga el corazón y contento de que ya me toca a mí”, destacó Genaro en plática con RÉCORD.

Valdez viene de dos descalabros a hilo, luego de tener una racha de 10-0 en las MMA. Un resultado adverso más, podría poner en peligro su permanencia en la empresa.

“Fue una gran evolución que logré luego de esas dos derrotas, yo lo que quiero hacer es seguir evolucionando. Mentalmente, he mejorado, siento que lo que me hacía falta era conectar mi mente con mi cuerpo. Ahora me siento más selectivo en mis movimientos, es lo que me da mucha emoción, en ver mi evolución dentro de la jaula”, explicó.



El mexicano va a chocar ante el estadounidense Evan Elder, quien cuenta con una carrera similar a la de Genaro, ya que también arrastra dos derrotas luego de iniciar su carrera profesional con siete triunfos.

“Tal vez sea la última pelea (en UFC) para uno de los dos, pero yo siento que he dado muy buen show y es lo que la gente quiere. En mi última pelea me fracturé el pie en el primer round y así seguí peleando porque es lo que la gente quiere. Me dijeron que les había gustado eso que yo continué con la pelea, pero estaba listo para una guerra y eso fue lo que demostré

Tanto Genaro como su rival tiene más triunfos por nocaut que por otro método, por lo que seguramente este combate no va a durar los tres asaltos.

“Siento que va a ser un choque de a ver quién tira más o quién propone primero, pero y voy a disfrutar la noche, poner todo de mí, todo mi corazón y confío en mi preparación, en todo lo que he trabajado para esta pelea”, finalizó.

