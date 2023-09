UFC: Alexa Grasso hará su primera defensa del título ante Valentina Shevchenko

El Día de la Independencia se acerca, y si hay algo igual de tradicional que comer pozole y tomar tequila en estas fechas, es ver a nuestros guerreros poner en todo lo alto el nombre México; esta vez es el turno de Alexa Grasso, quien hará su primera defensa del título mundial mosca de la UFC ante Valentina Shevchenko.

La artemarcialista tapatía tendrá una pelea de revancha este sábado 16 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vergas, Estados Unidos, ante la peleadora originaria de Kirguistán, pero que representa a Perú, luego de que Grasso le arrebatara el cetro el pasado mes de marzo. Aquella ocasión la azteca se impuso por sumisión, sin embargo, esta vez sueña con mandarla a dormir.

"Ya tuve dos victorias por sumisión en la UFC y me encantó, pero definitivamente me gustaría tener, aunque sea un nocaut, he tenido fuera de la UFC, pero ahí todavía no, entonces, cómo meta personal y deportiva, yo creo que me encantaría finalizar la pelea con un nocaut", aseguró en entrevista exclusiva para RÉCORD 'La Niña de Guadalajara'.

Alexa será la encargada de encender los corazones tricolores en una fecha tan especial como lo es pelear en el marco del día de la Independencia, algo que anteriormente era exclusivo para hombres.

"Es bien bonito, se me hace bien padre que la UFC me dé esta oportunidad de ser el evento estelar en una cartelera tan import

ante, porque ha habido grandes boxeadores muy importantes que han estelarizado estas fechas que son tan importantes para México, y que me den esta oportunidad de hacer lo yo... juro que estoy bien disciplinada, bien motivada para hacerlo increíble", añadió la número 1 libra x libra.

Alexa Grasso vs Valentina Shevchenko 2 es una función que ha levantado grandes expectativas, puesto que su primera, la cual terminó con un 'mata-león' de la mexicana, dejó a muchos con ganas de la revancha.

Aunque ahora ambas peleadoras ya conocen todos sus trucos, Alexa admite estar lista para afrontar la pelea sin importar a dónde se dirija, ya sea de pie, a la lona o a la reja.

"Ya nos enfrentamos una vez, ya sabemos qué fortalezas y qué debilidades tenemos cada una, entonces es la segunda prueba, yo creo que me emociona mucho más que la primera y podemos esperar la mejor versión de los dos", acotó la campeona azteca.

"Sé con qué hambre viene ella para poder quitarme el cinturón porque yo ya estuve ahí, yo ya lo hice, entonces, a mí me encantan los retos, estoy muy emocionada, no importa por dónde se vaya la pelea, de pie, en el piso o a la jaula, yo estoy lista para siempre quedarme con las mejores posiciones y poder llevarme la victoria", añadió.

Para finalizar, Alexa nos compartió que se siente muy orgullosa de voltear a ver el pasado y recordar todo el trabajo y sacrificio que le ha costado llegar hasta donde hoy en día se encuentra, además de que espera ser un ejemplo para todas las y los mexicanos.

“Me siento bien feliz, contenta por lo que estoy logrando, ser la primera campeona mexicana (de UFC), significaba mucho para mí, creo que he abierto una puerta bien grande para todas las mujeres que vienen atrás de mí, y pues simplemente busco ser una motivación para todas ellas. Espero que con mi ejemplo se motiven y puedan hacerlo diez veces mejor que yo.

Imagínate, han sido muchísimos años de trabajo, muchísimos años de entrenamiento, muchísimos momentos que he disfrutado, aprendido, mejorado; me he vuelto más rápida, más fuerte, más consistente, pues todo eso han sido muchos años que se han visto reflejados en los cinturones”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELEADOR DE UFC, KHUSEIN ASKHABOV, ARRESTADO EN TAILANDIA POR SECUESTRO Y ROBO