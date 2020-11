Brandon Moreno: 'Quiero ser el Julio César Chávez de las Artes Marciales Mixtas'

"Quiero ser ese Julio César Chávez para México en las Artes Marciales Mixtas". Así se visualiza el peleador tricolor Brandon Moreno, número uno del ranking de Peso Mosca de UFC.

"The Assassin Baby" (17-5-1) sabe de sus capacidades, entrega, disciplina, calidad y garra arriba del octágono y por ello sueña en grande. Vive la mejor etapa de su trayectoria deportiva y esta noche buscará sellar su acceso a la pelea por el título en las 125 libras cuando enfrente al estadounidense Brandon Royval (12-4), quien disputará su tercera pelea en UFC.

"Empecé en este deporte por el simple hecho de demostrar que podía ser el mejor y el tener el cinturón demostrará que soy el mejor. No el hecho del cinturón en sí, algo material, simplemente lo que representa que soy el mejor y eso quiero demostrar.

"Pelear por el título simplemente lo es todo para mí en mi carrera, en todas mis metas a corto, mediano y largo plazo. Simplemente lo es todo", platicó Moreno en entrevista con RÉCORD.

El mexicano suma cuatro peleas sin derrota. En sus más recientes batallas venció al experimentado brasileño Jussier Formiga, en marzo pasado, y a Kai Kara France, de Nueva Zelanda, en diciembre de 2019, ambos por decisión unánime. Triunfos que lo llevaron a la cima de las 125 libras de UFC y posicionaron como la gran promesa tricolor en el escenario más importante a nivel mundial de las MMA.

"Obviamente es mucha responsabilidad y a la vez mucha presión, pero es bonito y trato de enfocarme en las cosas buenas que están pasando. A veces uno no se lo quiere creer pero es cuestión de asimilarlo y felicitarte a ti mismo por todo el buen trabajo que has hecho y seguir confiando en ti.

"Al final para eso estoy trabajando día con día, para decir que soy bueno en esto y seguir logrando éxitos. No quito el dedo del renglón, soy aferrado, tengo mucha disciplina y resistencia y no me rendiré nunca", aseguró Moreno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JACKIE NAVA ENFRENTARÁ A MARISOL CORONA EN LA QUE PODRÍA SER SU ÚLTIMA PELEA