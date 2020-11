Jackie Nava enfrentará a Marisol Corona en la que podría ser su última pelea

Abrirse camino en el ring no fue fácil para Jackie Nava, quien sorteó grandes batallas arriba y abajo del ring para consolidarse como una de las mejores del mundo.

Después de 19 años en el cuadrilátero, la campeona interina Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), disputará su pelea número 45, la que podría ser su última batalla arriba del ring ante Marisol Corona (11-7-3, 4 KO's).

"Mi primera pelea fue en Hawái y realmente fue por ir a conocer, ya tenía cualidades de boxeo, peleaba kick boxing, mi entrenador me dijo 'hay una pelea de box, ¿quieres ir a probar' y yo dije que sí. Como quería conocer Hawái y me aventé por ir a conocer. La historia siempre ha sido así, realmente. Pero gané la pelea a pesar de que iba con todo en contra y así fue como empecé dentro del boxeo", recordó Nava en entrevista con RÉCORD.

"La mayoría de las veces ha sido como ir en contra y doy la sorpresa de que salgo ganando y es como me voy dando cuenta poco a poco que tenía esa mentalidad de que podía llegar lejos con esfuerzo, mucha dedicación, con mucha disciplina y enfoque. Lo tenía muy claro, quería ser alguien, llegar a algo y cuando me di cuenta que podía estar dentro del deporte de contacto por ahí me fui", mencionó.

'La Princesa Azteca' (36-4-4, 16 KO's) disfruta al máximo el tiempo que le queda arriba del ring antes de cerrar una exitosa trayectoria donde se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), conquistó dos cetros mundiales en diferentes divisiones y presume en su palmarés 36 victorias.

"Cuando era chica era muy penosa, muy tímida, muy callada, no me arriesgaba a muchas cosas y eso sí me gustaría decirle ahorita (a Jackie Nava) 'arriésgate desde más pequeña'. Quizá a lo mejor tomé decisiones ya muy tarde en cuanto a arriesgarme porque me di cuenta ya tarde que había que perderle el miedo a las cosas, de aventarse y eso no lo hice de pequeña.

"Quizá pude haber llegado más lejos, pero bien o mal con mis decisiones estoy contenta con lo que he logrado, pero sin duda siempre me exijo más y siempre trato de buscar más cosas en qué destacar", aseguró la peleadora de 40 años de edad.

