Budo Sento Championship llega a la CDMX con cartelera de impacto

Una velada histórica se aproxima en la Ciudad de México con la llegada de Budo Sento Championship en el Foro Polanco Moliere con una cartelera que promete desatar buenos enfrentamientos donde resalta la estelar entre Daniel Sánchez y Adrián Oviedo.

Una de las mejores ligas de Artes Marciales Mixtas llega este 1 de agosto, Día de la Divina Providencia, a la capital de la República Mexicana en busca de un poseedor del título de peso welter que se encuentra vacante.

El choque internacional entre Daniel Sánchez (Méx) y Adrián Oviedo (ARG) se encuentran en la antesala de llevarse el cinturón, el mexicano cuenta con una marca de 7-3, mientras que el sudamericano tiene 8-3 con cuatro triunfos al hilo.

Daniel Sánchez busca el título

Sánchez y Oviedo pasaron sin mayores sobresaltos la báscula y ahora se encuentran enfocados en la pelea, tanto que el ‘mexa’ se dijo emocionado: “Me siento emocionado. En cuanto a mi preparación debo decir que no cambié nada, cada preparación la hago a full, esta no ha sido la excepción”.

Combates de alto calibre

Por su parte, habrá dos peleas más que tendrá su dosis de relevancia, en la primera de ellas es un tipo Grand Prix en donde cuatro peleadores en busca del título welter de Budo Striking, una contienda que tendrá espectáculo.

La otra pelea que también resalta es en la que aparece Naoma Hernández ante el ecuatoriano Gustavo Navarrete, un combate que visualizan el cinturón en la cintura.

Daniel Sánchez vs Adrián Oviedo

Ricardo Mesino vs Alex Bringas

Guilherme Antunes vs Marco Elpidio

Yessica Ortega vs Monik Romero

Diego García vs Julián Rodríguez

Carlos Granados vs Luis Torres

Pablo Orue vs Eduardo Carbajal

Luis Hernández vs Erick Barrera

Naoma Hernández vs Gustavo Navarrete

Gino Frenquelli vs Alejandro Sánchez

