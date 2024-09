Edgar Chairez previo a Noche UFC: ‘Peleo, me cambio y me voy a ver a Canelo Álvarez’

Edgar Chairez, peleador mexicano de artes marciales mixtas, se prepara para regresar al octágono más importante del mundo el próximo 14 de septiembre, donde enfrentará al peruano Kevin Borjas en la cartelera preliminar de "Riyadh Season Noche UFC". Sin embargo, el peleador ha sorprendido con sus declaraciones sobre su plan para después del combate.

"Así es, incluso no puedo decir nada, porque mira, yo voy a pelear temprano, alcanzo a salir, cambiarme e irme a ver al Canelo", comentó el 'Cachanilla' en entrevista exclusiva con RÉCORD. "No me dejan entrar al evento donde yo peleo, no nos dan boletos y no voy a pagar 3 mil dólares para entrar a un evento en el que yo les di miles de dólares a ganar", añadió.

El 'Cholo' dejó claro su disgusto por no recibir entradas para el evento en el que él mismo compite. Para el peleador mexicano, es inaceptable tener que pagar una suma tan alta para asistir a su propia cartelera. "Tal vez gano mi pelea en un minuto, me como una hamburguesa y luego me voy a ver al Canelo, porque al Canelo sí me invitaron", declaró.

El peleador también reveló que ya tiene una invitación para la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez, que se celebrará el mismo día y a la misma hora en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en la que el boxeador indiscutido de peso supermediano enfrentará al puertorriqueño Edgar Berlanga. "Uno de los organizadores me invitó. Ni modo que me quede en el hotel, mejor me voy a ver al Canelo pelear", explicó Cháirez.

El plan de Edgar Cháirez es claro: ganar su pelea rápidamente y aprovechar el tiempo para disfrutar del combate de Canelo. Y es que, Dana White, presidente de UFC ha creado este evento en honor a los mexicanos, sin embargo, se ha olvidado de los mexicanos que le darán vida al evento.

