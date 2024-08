Ilia Topuria sobre sus próximos rivales: 'La división pluma de la UFC apesta'

Ilia Topuria logró en menos de diez minutos lo que nadie dentro de la UFC en más de siete años, derrotar a Alexander Volkanovski, por lo que ahora, el artemarcialista hispano-georgiano no ve a nadie dentro de las 145 libras que represente un reto para él.

"Realmente la división (pluma) apesta, no hay nadie, entonces ¿A quién le das la pelea? Si Brian Ortega es la mayor estrella que tiene la división, tiene que ser él", aseguró

Analizando el Top 10 de las 145 libras y retomando el ejemplo del Campeón Mosca, Alexandre Pantoja, quien se medirá al rankeado número 10, Steve Erceg en UFC301, 'El Matador' no encontró rival atractivo para su primera defensa.

"A ver, es Brian Ortega, luego le sigue Max Holloway, luego le sigue... ¿Yair? Yair, no, yo pondría a Movsar Evloev por delante, yo creo a Yair ya se le pasó el arroz, yo creo que (Pantera) tipo se tiene que retirar ya, Holloway como que un pico igual ¿Sabes? Realmente la división está para limpiarse", puntualizó el hispano-georgiano

Topuria aterrizó en el peleador ruso Movsar Evloev; sin embargo, de la misma manera le encontró un "pero" pues mencionó que de 7 peleas que tiene dentro de la UFC, el ruso no ha logrado finalizar a nadie.

"El problema de Movsar es que tiene 7 peleas dentro de la UFC, tiene las 7 por decisión, la mitad de ellas por decisión dividida no ha finalizado a nadie, no ha noqueado a nadie, es muy triste darle la oportunidad a alguien así, si hay que dársela pues se le da, se le da su merecido se tendrá que ir a casa", comentó

Siguiendo sobre la división, Ilia Topuria optó por aceptar que es necesario sentarse con los Match Makers y compartir opiniones para decidir cuál es la mejor pelea para él, pues ya que está en el puesto número uno de las 145 libras, mirar hacia atrás no le ayuda a avanzar.

"He limpiado la división, mirar hacia atrás apesta, ninguna pelea realmente hace sentido. Ni con Max Holloway, porquenpelear con una persona que perdió con otra persona que acabo de noquear hace un mes de una forma espectacular, es como que ¿Tiene sentido? Pelear con Brian Ortega es igual, fue apaleado por la persona que acabo de noquear, de Yair Rodríguez ni hablo, no me hace sentido entonces pues necesito ayuda para decirme a quien le tengo que pegar", mencionó.

Para finalizar y sin encontrar rival dentro de las 145 libras, Topuria miró las divisiones Gallo y Ligero, asegurando que solo le daría la oportunidad a O'Malley, campeón de las 135 libras, si logra vencer a su compatriota y mexicano por adopción, Merab Dvalishvili; sobre Islam Makhachev, campeón de las 155 libras, lo dejó en las manos de la UFC.

"Si la UFC piensa que es una pelea interesante para mí, pues adelante, lo único que quiero hacer es pelear entretenidas para los fans. Mi trabajo es pelear, entonces, lo que me digan", aseguró Topuria en exclusiva para RÉCORD

