Jesse Rodríguez noquea a Sunny Edwards y se proclama campeón unificado de FIB y OMB

¡Doblemente campeón! Jesse 'Bam' Rodríguez se proclamó campeón unificado de peso mosca de la FIB y OMB tras vencer en una legendaria batalla a Sunny Edwards.

El campeón estadounidense no solamente le arrebató el fajín de la FIB al británico, si no que también le quitó el invicto de 20 peleas tras un poderoso gancho de izquierda que mandó a Edwards a la lona en el noveno round, y aunque la campana lo salvó, su esquina ya no lo dejó salir para el décimo round.

Además de quitarle el invicto y el cinturón de campeón de la Federación Internacional de Boxeo de las 112 libras a Edwards, Jesse Rodríguez conservó su corona en la Organización Mundial de Boxeo.

Con tan solo 23 años, Jesse ya ha sido campeón mundial en dos diferentes divisiones y logró unificar el mosca, posicionándose como el boxeador más peligroso de la 112 libras, en donde también poseen títulos el mexicano Cesar 'Rey' Martínez (CMB) y el ucraniano Artem Dalakian (AMB).

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡DE ENSUEÑO! GUILLERMO MARTÍNEZ DEBUTA EN LA SELECCIÓN MEXICANA CON GOL Y ASISTENCIA ANTE COLOMBIA