Las buenas noticias para los mexicanos en la UFC continúan, ya que Alexa Grasso se convirtió en la peleadora número uno del ranking libra por libra en la rama femenil de la UFC.

Esta situación se da después de que la brasileña Amanda Nunes decidió poner fin a su carrera en UFC 289 en Vancouver, Canadá, tras derrotar a Irene Aldana.

La mexicana tiene un récord de 16-3 en artes marciales mixtas. En su última batalla, la nueva líder del chart le ganó a Valentina Shevchenko, la 17 veces campeona de Muay Thai a nivel mundial y quien ahora está posicionada en el segundo peldaño del ranking.

Al momento, la excampeona de peso mosca, Shevchenko, cree que su derrota fue un accidente y ha mostrado su sed de revancha en contra de la mexicana.

"Para mí no hay importancia qué fecha sea. Estoy lista. Aquí estoy para no escoger la fecha; si me dicen que es mañana la pelea voy a estar lista. No importa las condiciones, estoy hambrienta por tener mi cinturón esta vez", dijo la kirguistani en entrevista con Carlos Contreras Legaspi.

Algunas figuras ya se han pronunciado sobre la actualización del listado, como el irlandés Connor McGregor, quien a través de Twitter felicitó a la campeona con: "Viva México".

La mejor libra por libra de la actualidad fue campeona en 2014 del título Xtreme Combat. En 2016 ingresó a la UFC, donde tiene marca de ocho triunfos y tres derrotas, después de su última caída, tiene un récord de cinco victorias consecutivas

