Cristian Pérez previo su pelea: 'Voy a demostrar que merezco una oportunidad por el campeonato'

Cristian Pérez se sigue afianzando como uno de los principales prospectos mexicano dentro de Combate Global, su récord de 11-1 hablan de su solidez a la hora de meterse a la jaula y de tal manera, el 'Púas' tiene este domingo uno de sus retos más importantes cuando se mida al excampeón Bruno Cannetti.

Con solo 23 años de edad, Pérez, originario de Ensenada, Baja California, buscará su triunfo número 12 como profesional, 'Púas' buscará su cuarta victoria consecutiva después de obtener victorias en cada una de sus tres aperturas en 2022.

“Se nos han dado bien las cosas, la verdad es que no dejo de entrenar, me gusta mantenerme físicamente en buenas condiciones para dar un espectáculo a la afición. Me gusta la pelea de este domingo, es un gran reto. Ya fue campeón y un cinturón no lo ganas por suerte sino por dedicación y esfuerzo. Estoy realmente muy entusiasmado por esta pelea”, declaró el mexicano en entrevista con RÉCORD.

Cannetti, con marca de 10-6 como profesional, regresa a Combate Global por primera vez desde 2019. El peleador argentino de 34 años de edad fue campeón de la compañía allá por 2019 en la división pluma.

“Conozco su estilo y sé que siempre va al frente. Es un peleador veterano que sabe cómo afrontar las peleas. Pero yo vengo con mucha hambre, con ganas de seguir demostrando que merezco ya una oportunidad por un campeonato”, describió.

En caso de ganar, el mexicano quiere que la empresa lo tome en cuenta para dos cosas, una, el título y dos, una posible revancha contra Enrique González, contra quien sufrió su única derrota.

“Lo he dicho, que sí me gustaría una revancha contra Enrique González. Creo que ahora está lesionado o fuera de actividad, pero cuando regrese me gustaría pelear contra él. No quiero verme como alguien que lo esté asediando, si se da la pelea, qué bien, y, sino, no pasa nada, que las cosas se vayan dando, pero claro que me gustaría una revancha”, finalizó.

Destacar que de las 11 victorias que tiene 'Púas', dos han sido por nocaut, seis por sumisión y tres por la vía de las tarjetas.

