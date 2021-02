UFC 258: Alexa Grasso llegó a Las Vegas para enfrentar a Maycee Barber

Tras pasar los estrictos protocolos sanitarios, la peleadora mexicana Alexa Grasso arribó a Las Vegas, Nevada, para sostener su segunda batalla en las 125 libras en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Grasso enfrentará el sábado a la estadounidense Maycee Barber en la pelea co-estelar de UFC 258 en las instalaciones de Apex.

"La verdad estoy muy contenta de tener trabajo, de tener salud y de haber llegado porque el viaje estuvo muy estricto, las aerolíneas, la pasada, la migración, todo estuvo muy intenso, pero bien. Estoy muy contenta de haber llegado sana”, platicó Grasso en entrevista con RÉCORD.

La peleadora mexicana reconoció que ha sentido tristeza e incertidumbre a causa del Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante en la humanidad.

"Es algo muy triste, yo no esperaba presenciar algo así en la vida. Me da mucha tristeza ver que hay tantas personas muriendo, tantas personas que la están pasando mal. Tengo conocidos que sus familiares han muerto, que ellos han muerto, que sus empresas cayeron, que ya no tienen trabajo. Me da mucha, mucha tristeza y me pone a pensar más en que tengo que esforzarme más, en que tengo que trabajar más y ahorrar todo el dinero que tenga porque uno no sabe.

"Ahorita tenemos salud pero de un día a otro las personas se están muriendo por este virus y no te voy a mentir, sí me da mucho miedo, lo único que quiero es estar como quien dice preparada para cualquier cosa que llegue a pasar, para mí, a mi familia y las personas que más quiero", mencionó Grasso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONOR MCGREGOR: ATRIBUYÓ SU DERROTA ANTE POIRIER POR PENSAR EN MANNY PACQUIAO