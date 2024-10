¿Adiós al campeón? Verstappen presentó problemas con el RB20 en el Gran Premio de México

El panorama luce sombrío para Red Bull en la Temporada 2024 de Fórmula 1, a 40 puntos de McLaren en el Campeonato de Constructores. Y aunque Max Verstappen se mantiene en la cima del Campeonato de Pilotos, el fin de semana no inició bien para él en el Gran Premio de México.

Máximo ganador de la carrera en territorio azteca, el neerlandés se quedó con la victoria en los tres últimos años de forma consecutiva. Y aunque había expectativa de que lograra una cuarta este año, en las Prácticas Libres presentó muchos problemas con el RB20.

En la primera sesión, la cual fue accidentada con dos banderas rojas, Verstappen reportó que tenía problemas con el auto. "Hay algo mal con el motor, no lo sé . No ha estado bien", se quejó por la radio del equipo el piloto en el primer entrenamiento.

Tras ello, Red Bull confirmó en redes sociales que el auto tenía un problema con la unidad de potencia que estaban revisando. No obstante, no se solucionó antes de la segunda sesión del viernes y el neerlandés no pudo salir a pista, pues además le cambiaron el piso a su monoplaza.

Por lo que el único que pudo trabajar en las mejoras del RB20 fue su compañero Sergio 'Checo' Pérez. El piloto local finalizó décimo en la PL1 y aunque en la segunda práctica por momentos estuvo entre el Top 5, estuvo todavía a medio segundo de Carlos Sainz, que dominó gran parte de la sesión.

