"Crecí viendo a Checo Pérez": Franco Colapinto se rinde al piloto mexicano de F1

Checo Pérez no es sólo el símbolo mexicano de la Fórmula 1. El tapatío es un fenómeno a nivel Latinoamérica y como símbolo deportivo, su influencia es tal que incluso en el sur del continente es un ídolo. Al menos así lo cree el joven argentino Franco Colapinto, quien desde que llegó a la máxima categoría con Williams se convirtió en la nueva sensación.

El piloto albiceleste confesó que desde que comenzó a consumir como fanático la categoría reina del automovilismo deportivo vio en Sergio Michel a un ejemplo a seguir y ahora estar a su lado es un sueño hecho realidad.

"(Tengo) muchas similitudes con Checo, es un pilotazo, con muchísimos años en la F1. Yo lo admiro un montón, yo crecí viendo a Checo en las carreras y yo siempre lo apoyé un montón. Yo -siendo argentino- (Pérez Mendoza) era el único latino que tenía para apoyar, no tenía ningún otro. Crecí siendo fanático de él y hoy en día poder correr contra él, tener los mismos fanáticos y que la misma gente nos esté apoyando, es algo muy bonito, nos da mucha fuerza", comentó ante los medios en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la víspera del inicio de actividades del Gran Premio de México.

Colapinto, como buen latino, entiende que la gente y el apoyo de la misma es esencial para cualquier deportista, situación que resalta en México, en donde la afición es conocida por siempre entregarse al máximo, sobre todo con Checo Pérez, quien será el hombre a seguir este fin de semana.

"Estar aquí en México, en su carrera en casa, espero que lo disfrute. Yo estoy bastante impresionado con la gente, con la pasión, con el ímpetu que le está metiendo, las ganas que le meten por vernos a nosotros los pilotos".

ESPERA QUE LA F1 LLEGUE A ARGENTINA

Franco Colapinto, piloto de Williams, llegó a romper la parrilla de la Fórmula 1. Pese a que los resultados son una exigencia que se ha perdido en la escudería británica, el argentino comenzó a dar la cara y a rescatar puntos en el cierre de campaña.

Ante ello, Franco no sólo colecciona halagos de la prensa y aficionados a la máxima categoría, sino que se ha convertido en la sensación de Argentina y revivió la pasión por el deporte motor en aquel país, por lo que no le sería raro que la F1 buscara una fecha en sus tierras en un futuro no muy lejano.

"Argentina está ardiendo, la cantidad de argentinos que hay en las carreras es algo impresionante, algo único. Estoy seguro que la Fórmula 1 va a estar interesada en llegar a Argentina, es algo que sería algo increíble, algo único, histórico. Ojalá que sucede, sé que hay muchas cosas que se tienen que resolver para que eso pase, pero sería un sueño hecho realidad correr en casa", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Charles Leclerc "impedirá" victoria a Checo Pérez en el Gran Premio de México