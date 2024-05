Adrián Fernández correrá en Mónaco con el monoplaza de Pedro Rodríguez

Este martes, por medio de un comunicado, la organización del Gran Premio de México confirmó que Adrián Fernández, expiloto mexicano, correrá el Gran Premio Histórico de Mónaco, mismo en el que brindará homenaje a uno de los pilotos más importantes de la historia del automotor en nuestro país.

El expiloto de la IndyCar compró el histórico BRM que condujo Pedro Rodríguez mientras estuvo en activo como piloto de la Fórmula 1, este será el monoplaza con el que Fernández correrá el GP de Mónaco el fin de semana del 10 al 12 de mayo.

El BRM #P153-0 fue el monoplaza con el que Pedro Rodríguez corrió ocho grandes premios en la temporada 1970, con ese auto el mexicano terminó en segundo lugar del GP de Estados Unidos y obtuvo su primera victoria en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Recientemente, Fernández adquirió el monoplaza de manos del coleccionista español Jaime Bergel, ahora el auto está listo para poder recorrer el histórico circuito de Montecarlo en el Gran Premio de Mónaco.

Horarios del GP Histórico de Mónaco

Viernes 10 de mayo - Sesión de prácticas libres - 06:30 am tiempo CDMX

Sábado 11 de mayo - Sesión de clasificación - 02:45 am tiempo CDMX

Domingo 12 de mayo - Carrera - 03:15 am tiempo CDMX

¿Dónde y a qué hora ver el GP Histórico de Mónaco?

Hora: 03:15 am Fecha: Domingo 12 de mayo Lugar: Circuito de Montecarlo Transmisión: YouTube Motorsport Magazine, Goodwood y ACM Media

