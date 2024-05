¿El inicio de una mala racha? En 2023, la decadencia de Checo Pérez comenzó tras el GP de Miami

Sergio 'Checo' Pérez no tuvo un buen fin de semana en el Gran Premio de Miami. Aunque durante la clasificación y en la sprint el mexicano mostró ritmo, en la carrera principal no tuvo un buen rendimiento y, más allá de su error en la largada que lo relegó hasta la quinta posición, no encontró la configuración adecuada para el RB20.

Irremediablemente, esta situación recuerda un poco a lo ocurrido el año pasado, cuando después de un buen inicio, el rendimiento del mexicano vino a menos, precisamente después de la carrera en Florida.

En 2023, Pérez Mendoza llegó a Miami con las victorias de Arabia Saudita y Azerbaiyán, además del segundo lugar en Bahréin y el quinto en Australia, lo que lo tenía cerca de Max Verstappen en el Campeonato de pilotos.

Sin embargo, tras la primera carrera en Estados Unidos, en la cual finalizó segundo y a cinco segundos del neerlandés, el tapatío comenzó con su mala racha. Checo finalizó P16 en Mónaco y después pasaron dos carrera más antes de que subiera al podio en Austria, en tercer lugar.

La irregularidad del mexicano sobre todo se presentó en la clasificación, por lo que en cada gran premio tenía que remontar desde atrás en busca de un buen resultado. Esto le alejó de la pelea por el título con Verstappen y permitió que, en su momento Fernando Alonso y después Lewis Hamilton, se le acercaran.

El siguiente compromiso en el calendario es el Gran Premio de Emilia-Romagna, mismo que en 2023 no se corrió por la emergencia climática que vivió la región, con fuertes lluvias e inundaciones. Después viene Mónaco, donde el año pasado los de Milton Keynes incluyeron un par de actualizaciones que no terminaron por favorecer al tapatío, que tendrá que ser más consistente y evitar una nueva caída después de la carrera en Miami, pues su renovación está en juego.

