Checo Pérez aceptó error en Miami, pero señaló que el balance del RB20 no le ayudó

El Gran Premio de Miami fue de más a menos para Sergio 'Checo' Pérez, que por segundo ocasión esta temporada de Fórmula 1 no subió al podio. El tapatío tuvo un ritmo regular en las dos clasificaciones y en la carrera sprint, pero en la carrera principal no logró recuperarse después de un error que cometió en la largada.

Pérez Mendoza salió en la cuarta posición y en su intento por superar alos dos pilotos de Ferrari, terminó por irse de largo en la primera curva, lo que le permitió a Óscar Piastri superarlo. De ahí, Checo no encontró ritmo para remontar desde la P5 y aunque aceptó su error, consideró que algo falló con la configuración del auto.

"Tuve una buena arrancada, Charles (Leclerc) me empuja, me meto al espacio, pero no había agarre en la línea sucia y lo vimos con Hamilton ayer. En algún momento casi me llevo a Max, pude sacar el freno, pero terminé por perder la posición con Piastri", reconoció Checo.

El mexicano consideró que, en general, no fue un mal fin de semana hasta la carrera, en donde estar tanto tiempo detrás del tráfico castigó sus neumáticos. "Tardé mucho al final de la carrera en poner el neumático en temperatura. Tuvimos un balance en el auto que no pudimos corregir y corrimos con el diferencial agresivo y nos perjudicó mucho".

"Lo intentamos con otro neumático para ir más agresivo, pero degradamos fácil los neumáticos. Mucho que analizar hoy. McLaren fue más fuerte que nosotros y seguro Ferrari, porque iban pegados a Max y la diferencia con ellos era muy grande", añadió el tapatío.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HISTÓRICO! LANDO NORRIS GANA EL GRAN PREMIO DE MIAMI Y OBTIENE SU PRIMERA VICTORIA EN F1