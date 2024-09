Carlos Sainz tras el choque con Sergio Pérez: “Contento que ‘Checo’ y yo estamos bien”

Carlos Sainz y Sergio Pérez protagonizaron el choque más aparatose del fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán y luego de comparecer ante los comisarios por la investigación de la colisión, el piloto de Ferrari dejó en segundo plano lo deportivo y externó su felicidad porque tanto ‘Checo’ como él salieron ilesos del accidente.

“Contento de que ‘Checo’ y yo estamos bien tras un impacto tan fuerte. En este circuito (Circuito Urbano de Bakú) siempre me ha costado bastante”, declaró Sainz.

"NO HE HECHO NINGÚN MOVIMIENTO AGRESIVO HACÍA ÉL, NO SÉ QUE HA PASADO" Carlos Sainz dice que no hizo ningún movimiento contra Checo y no entiende cómo pasó el incidente. @diegofmejia#F1xFSMX pic.twitter.com/bfO8EGXOtE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2024

En cuanto a la responsabilidad del accidente y a diferencia de como sí lo hizo ‘Checo’ Pérez, Carlos Sainz no quiso repartir responsabilidades y menciona que le parece inexplicable lo que pasó en las vueltas finales del GP de Azerbaiyán.

“Charles (Leclerc) salió mal de la curva 2, tome la trayectoria que hice durante toda la carrera. No entiendo porque nos hemos tocado, no he intentado hacer nada agresivo, no se que decir, hay que pasar la página”

Hasta el momento la FIA no ha dado un veredicto de las investigaciones del incidente, ambos pilotos ya dieron sus declaraciones y en caso de que exista un culpable, podría tener una fuerte sanción para la siguiente carrera e inclusive ser restados puntos de su super licencia.

