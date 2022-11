Checo Pérez: ¿Cómo afectarán las negociaciones de Red Bull con Daniel Ricciardo?

Este fin de semana la temporada 2022 de la Fórmula Uno llegará a su fin y ya se apoximan cambios importantes para el próximo año, quizás el bombazo podría ser el regreso de Daniel Ricciardo a Red Bull, lo que podría traer consecuencias para Sergio ‘Checo Pérez.

El australiano rescindió su contrato con McLaren antes del último año y estuvo poco dispuesto a negociar con equipos menores y aunque había declarado que quería tomarse un año sabático, ahora la situación dio un giro inesperado, pues se confirmó que ya esta en platicas para regresar con la escudería austríaca.

"Nada está sellado. No tengo nada que ocultar, no estoy obligado por contrato y puedo hablar libremente de todo. Pero no hay nada firmado. En cuanto lo haya, lo diré. No me estoy guardando nada", aseguró Ricciardo en Brasil. Por su parte, Chris Horner, director de Red Bill confirmó lo dicho por el piloto: "Estamos hablando. Solo puedo decir eso".

En caso de firmar a Ricciardo, este llegaría como piloto de reserva de la escudería del Toro Rojo, pues tanto Max Verstappen como Sergio ‘Checo’ Pérez tienen contrato vigente y seguirán como primer y segundo piloto del equipo respectivamente. Por lo que el mexicano no tiene porque preocuparse, aunque si podría generarle un poco de presión extra.

El australiano salió de Red Bull en 2018 para firmar con Renault y posteriormente con McLaren, en donde no le ha ido tan bien, pues no ha ganado nada.

"No he ganado nada desde que dejé Red Bull. Pero he aprendido mucho desde entonces y creo que me he convertido en un mejor piloto. Necesitaba ese cambio. Aunque mis resultados podrían haber sido mejores si me hubiera quedado", finalizó el piloto.

