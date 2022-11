Checo Pérez 'perdonó' a Max Verstappen: 'Definitivamente ha quedado solucionado'

Sergio Pérez ha dejado el mal entendido con Max Verstappen de lado y ahora el mexicano se enfoca solo en obtener un buen resultado en Abu Dhabi para obtener el subcampeonato de pilotos en la Fórmula 1.

Verstappen se negó a dejarlo pasar en las últimas vueltas en Interlagos, lo que le habría supuesto al mexicano terminar en sexto lugar y quedar arriba de Charles Leclerc por unos pocos en la lucha por el segundo lugar de la temporada.

Al término de la carrera Checo se lanzó a decir que no entendía a su coequipero y que si es subcampeón es gracias a él.

Minutos después sostuvieron una reunión en la que todo se solucionó, eso lo dejó claro en sus más recientes declaraciones.

"Sí, definitivamente (ha quedado solucionado). De lo contrario, no tiene sentido para mí. Sería diferente no solo en Abu Dhabi, sino en el futuro. Siempre pondremos al equipo por delante de nuestros intereses”, expuso.

"Obviamente estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y avanzaremos como equipo. He hecho mucho por él en el pasado, no hay ningún secreto al respecto. Pero como digo, es bueno mantener esta discusión internamente, y seguir adelante como un equipo”, agregó.

