Checo Pérez está cien por ciento seguro que seguirá con Red Bull en 2025: "Hay una razón por la cual renovamos"

Sergio 'Checo' Pérez lo tiene claro: él seguirá corriendo con Red Bull para 2025. A pesar de los constantes rumores que circularon a lo largo de este año por su bajo rendimiento e incluso las declaraciones de Helmut Marko, que ha dejado en el aire la continuidad del mexicano, el tapatío sabe que su asiento está seguro.

"Hay una razón por la cual extendimos mi contrato este año y el equipo tiene todo lo que necesita saber. Sabemos exactamente dónde estamos en términos de rendimiento, en términos de problemas y dificultades que tenemos", declaró el piloto previo al Gran Premio de Qatar.

Sobre su caída de rendimiento tras un arranque prometedor, consideró que simplemente en cuanto llegaron a las carreras en Europa dejó de sentirse cómodo en auto para sacar el mejor provecho. "Creo que para la gente que no es parte del equipo es difícil entender".

"No he podido extraer el cien por ciento del auto por las dificultades que he tenido en los últimos meses y creo que ese es el principal problema. Como equipo sabemos exactamente al interior cómo están las cosas, así que estamos trabajando fuerte para superarlo y regresar a una mejor temporada de la que tuvimos", añadió Pérez Mendoza.

Checo marcha en el octavo lugar del Campeonato de Pilotos esta temporada, su peor resultado desde que se unió a Red Bull en 2021, y una racha de 17 carreras sin subir al podio. En Qatar, la próxima carrera, nunca ha subido al podio, mientras que en Abu Dabi -último compromiso del año- fue tercero en 2022, por lo que sería su última esperanza de podio este año.

