Norris arremete contra Max Verstappen: “No habría sido campeón en McLaren”

La Fórmula 1 tiene amo y señor, luego del Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen se quedó con el título, logrando así su cuarta corona de manera consecutiva.

Tras la hazaña, Lando Norris, piloto de McLaren, quien se quedó cerca del neerlandés fue contundente, para The Telegraph, al mencionar si Max habría podido ganar con McLaren: “No, definitivamente, no”.

“Nadie en la historia de la Fórmula 1 ha remontado un déficit tan grande (en puntos) como tuve yo. Nadie. Nadie lo ha hecho nunca” mencionó sobre su temporada.

“En el pasado ha habido variaciones mucho mayores en el rendimiento de los coches que ahora. La ventaja que ellos (Red Bull) tenían sobre todos los demás al principio de la temporada era mucho mayor que la nuestra después”, declaró.

Norris revela que vivió momentos complicados e intentó remediarlos; sin embargo, en el Gran Premio de Sao Paulo fue el hundimiento.

“Borré todas mis redes sociales para no tener que verlas. Literalmente no pude dormir durante los dos primeros días, duró 36 o 40 horas seguidas, y eso probablemente lo emporio. Cuando estás cansado, estás más de mal humor. Es un doble defecto”, resaltó.

