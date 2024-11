Checo Pérez lanza mensaje a sus críticos: 'Me río de todo lo que se inventan'

No hace caso a los rumores. Sergio Pérez ha tenido una temporada para el olvido, sin embargo, el confía en que podrá seguir con Red Bull hasta completar su contrato en el 2026. Ante esto el mexicano decidió lanzarles un pequeño mensaje a sus críticos.

La mala temporada de Checo con la escudería austriaca ha llevado a que más de un medio pronostique su salida. En los últimos meses han salido rumores que aseguraban que el mexicano perdería su asiento en diferentes carreras incluyendo el Gran Premio de México. Sin embargo, ninguno de estos rumores han sido realidad.

Ante estos comentarios, Sergio Pérez, aseguró que sólo se ríe de todo lo que se inventa sobre su futuro. En un reciente live de Banorte, el piloto mexicano aceptó que su desempeño ha desencadenado estos comentarios, sin embargo, afirmó que los rumores demuestran una ‘falta de profesionalismo’ de algunos medios y periodistas.

“Con humor, la verdad, ya me río de todo lo que se inventa, lo que se habla. Algunos, la verdad, yo creo que no todos, hay periodistas muy profesionales que hacen muy bien su trabajo. Al final, (algunos) lo entienden, tienes una mala carrera y tienes que hablar de eso, y como deportista a veces te cuesta entenderlo, pero también tienes que ser sincero y saber que quizás no tuviste la mejor carrera, no todos van a hacer las mejores decisiones. Pero también habría un exceso de digamos, de falta de profesionalismo de muchos medios europeos”, reveló el piloto.

A pesar de todos estos rumores, el mexicano aseguró que buscará terminar su contrato con Red Bull y tras la temporada 2026 pensará en terminar su carrera profesional. “Ahora tengo contrato por dos años más. Después de eso será difícil saber, pero sin duda que no muchos más”, finalizó Checo.

