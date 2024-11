Alberto Longo, cofundador de Fórmula E, defiende a Checo Pérez: "La Fórmula 1 ha sido injusta"

El mundo de la Fórmula 1 ha sido injusto con Sergio 'Checo' Pérez. Al menos así lo consideró Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, y que coincidió con el tapatío en la Fórmula 2.

“Adoro a Checo, adoro a Carlos Slim. Yo creo que el mundo de la F1 ha sido tremendamente injusto con Checo. Yo le he tenido de piloto durante dos o tres años en la Fórmula 2 y no me cansaré de decirlo. Era un piloto con un talento absolutamente único", decalaró para el canal de Twitch de SoyMotor.com.

Pérez Mendoza ha tenido una temporada complicada, con 16 carreras sin subir al podio, octavo en el Campeonato de Pilotos y a 242 de su compañero Max Verstappen. Sin embargo, para Longo no representa la verdadera capacidad del mexicano.

"Le he visto adelantamientos, algo recuerdo, en Doha, por el año 2008/2009 en la GP2 asiática que algo así no lo he visto en mi vida. Y ya llevo alguna que otra carrera a mis espalda”, y consideró que ser compañero del neerlandés no resulta sencillo por las comparaciones que se hacen.

"Estamos hablando de uno de los mejores pilotos de la historia, que es Max. Pero, dicho esto, a mí no me ha parecido justo el trato que se le ha dado a Checo. Desde el principio, ahora es más visible, pero a mí no me ha parecido justo desde el principio”, finalizó.

