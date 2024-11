¿Mantienen a Checo Pérez? Christian Horner cierra las puertas a piloto de Williams

Mucha especulación circula por el paddock de Fórmula 1, sobre todo en torno a Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano ha tenido una mala temporada con Red Bull y varios nombres han circulado como posible reemplado.

Uno de los más recientes fue Carlos Sainz, quien a pesar de que ya fue contratado por Williams, se dijo que podría llegar al equipo de Milton Keynes. Posibilidad que el jefe de los austriacos, Christian Horner, descartó por completo.

"Carlos está comprometido con Williams y él no formará parte de nuestros planes el próximo año", fueron las palabras del británico recuperadas por el portal RacingNews365.

Estas declaraciones vinieron después de que se vio a Horner visitar el hospitality de los de Grove en Brasil, aparentemente para hablar con James Vowles sobre Sainz o sobre Franco Colapinto. "Hay mucho de especulación en el paddock de Fórmula 1".

"Carlos Sainz va a ser piloto de Williams el próximo año. Es un gran piloto, tuvo una gran victoria en México y creo que será muy bueno para el equipo", zanjó Horner, aunque sobre el piloto argentino, que ha causado sensación en su debut, no cerró la puerta.

En cuanto al español, en su momento reconoció que le dolió no haber sido opción para Red Bull. "Me dolió en ese momento, todos tenemos ego y yo tengo un ego de conductor, y no lo podía entender en ese momento".

"Aún no logro entender personalmente ciertas decisiones que han tomado las personas, pero al mismo tiempo esto me plantea un desafío aún mayor y me entusiasma aún más por Williams", fueron sus palabras.

