¿Se va? Checo Pérez habló sobre su futuro en Red Bull y en Fórmula 1

La Temporada 2024 ha sido la peor para Sergio 'Checo' Pérez desde que llegó a Red Bull. El mexicano suma 16 carreras consecutivas sin subir al podio, además que solo finalizó Top 4 en el Gran Premio de Miami, el primero en esa mala racha.

Ante esta situación, los rumores sobre su salida del equipo de Milton Keynes no han dejado de circular. Desde Daniel Ricciardo hasta Franco Colapinto, pasando por Liam Lawson y Yuki Tsunoda, varios nombres han sonado como posibles reemplazos del tapatío, de quien también se ha dicho que ya piensa en el retiro.

Al respecto, Pérez Mendoza nuevamente reconoció que su tiempo en la categoría está por acabar, pero descartó que sea este año o el próximo. "Soy un poco mayor que Max (Verstappen), así que ya estoy al final de mi carrera. Tengo 34 años".

"Para mí el mayor compromiso son mis hijos, porque están llegando a edades críticas y, con 24 carreras en el calendario y el compromiso total que debemos tener, no es sostenible por muchos años más. Sé que estoy llegando al final. Solo quiero disfrutarlo y pasar un buen rato", fueron sus palabras en el podcast Podpah.

Sin embargo, Checo no dio una fecha estimada para su retiro, tras lo cual le gustaría impulsar el automovilismo mexicano. "En el futuro me encantaría trabajar con jóvenes, especialmente con gente de mi país. Hemos visto un gran crecimiento en el deporte, para nosotros tener un piloto de Fórmula 1 fue algo muy importante".

"Ojalá podamos tener a otro mexicano. La F1 ha tenido un gran apoyo de mi país, así que me gustaría que siguiera así", agregó el jalisciense, quien por último reiteró que disfruta el tiempo de pausa en la temporada y desconectarse un poco de la competencia.

"Me encanta tener tiempo para mí. Despertarme y no tener nada que hacer, esos son los mejores días. Pero luego es como 'joder, mañana es lunes' y luego te despiertas con un mensaje de tu ingeniero, entonces ya se está encendiendo. Pero cuando estoy en casa me encanta no hacer nada", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CON VICTORIA EN BRASIL, VERSTAPPEN ALCANZÓ A CHECO PÉREZ EN UNA EXCLUSIVA LISTA