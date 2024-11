Horner: 'No hubo nada evidente que evitara remontada de Checo Pérez en Brasil'

Tras la mala carrera de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Brasil, Christian Horner explicó que no hubo razones técnicas para que el mexicano no pudiera remontar desde su posición de salida, cosa que sí hizo Max Verstappen.

"No que yo sepa. No hubo nada evidente para mí en la carrera (para que no pudiera remontar). Obviamente es frustrante, pero nos iremos y le echaremos un vistazo y volveremos con la esperanza de luchar duro en Las Vegas".

Asimismo, el jefe de equipo de Red Bull lamentó que no pudieran aprovechar la carrera para sumar una buena cantidad de puntos para el Campeonato de Constructores.

"Ha sido una carrera difícil para Checo. Un trompo al principio de la carrera le hizo caer. Era una oportunidad en el campeonato de constructores para sacar una buena tajada tanto a Ferrari como a McLaren y, por desgracia, no hemos sido capaces de aprovecharla".

Previo al GP de Las Vegas, Red Bull se ubica como tercer lugar en el Mundial con 544 puntos, 13 por debajo de Ferrari y a 49 de McLaren.

