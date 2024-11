Toto Wolff reflexiona sobre la salida de Lewis Hamilton de Mercedes: "Todo mundo tiene una vida útil"

Lewis Hamilton correrá sus tres últimas carreras con Mercedes en Las Vegas, Watar y Abu Dabi antes de decir adió a las Flechas Plateadas para llegar a Ferrari. Y en semanas recientes Toto Wolff ha revelado varios detalles sobre cómo se dio la salida del heptacampeón.

Desde que fue el padre de Carlos Sainz quien le "adelantó" la noticia, hasta que no tuvo "tiempo de reacción" para buscar a Charles Leclerc o Lando Norris, el director del equipo de Brackley ha compartido nueva información sobre el hecho. "Tenía en mi radar que Lewis se iría. Simplemente no podía entender por qué cambiaría a otro equipo antes de saber si íbamos a ser competitivos".

"Pero me gusta la situación, nos ayuda porque evita el momento de decirle al piloto más icónico del deporte que queremos prescindir de él", compartió Toto en el libro 'Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane'. El austriaco recordó que firmaron un año de contrato precisamente por la posibilidad de que Hamilton se marchara.

Con 39 años, el británico es uno de los más veteranos de la actual parrilla, por lo que para Wolff era un factor a considerar. "Estamos en un deporte en el que la agudeza cognitiva es extremadamente importante, y creo que todo el mundo tiene una vida útil".

Por último, lamentó que no le pudieron ofrecer una oportunidad más de ser campeón y reiteró que 2021 el campeonato de Max Verstappen no fue justo. "Hay un momento cada semana en el que pienso en ello, pero principalmente pienso en ello porque Lewis debería haber merecido ser el más grande de todos los tiempos con ocho títulos de campeón del mundo".

"Se puede discutir todo el tiempo sobre ese año. Creo que Max y Lewis merecieron ser campeones, pero aquella tarde en Abu Dabi fue injusto", finalizó el director de Mercedes.

