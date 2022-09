Checo Pérez: 'Me sentí mejor con el neumático medio, pero no para el reinicio en el safety car'

Sergio Pérez no tuvo la mejor de la suerte en el Gran Premio de los Países Bajos, pues si bien terminó en quinto lugar el tema de los neumáticos y la aparición del safety car le impidieron finalizar más arriba.

“Creo que al final me sentí mejor con el neumático medio, pero sin duda no para el reinicio en el safety car. Sin duda que el neumático medio lo vimos con (Lewis) Hamilton con los diferentes pilotos que era muy difícil reiniciar debajo del safety car y eso me perjudicó un poco. Carlos (Sainz) al final tuvo la sanción y recuperamos el quinto lugar”, declaró el mexicano al final de la carrera.

Por momentos durante la carrera Checo se lidió en una batalla por la posición con Sainz lo que llevó al tapatío al límite, por suerte no tuvo problemas con su auto. Desde esos momentos el de Red Bull ya sabía que el español recibiría una sanción por lo que evitó continuar con la guerra y mejor enfocarse en Lewis Hamilton.

“Al final fue un poco más agresivo de lo esperado y afortunadamente no tuve daño en el auto, solo un poco al final. Sabía que tenía una penalidad entonces quería ir por Hamilton que estaba teniendo problemas con sus neumáticos”, recalcó.

Pérez, al final, no pudo mejorar la posición, pero su va con un quinto lugar que le permite mantenerse en la segunda posición de la tabla de pilotos igualado a 201 puntos con Charles Leclerc.

