Robert Doornbos, expiloto de Red Bull sobre Checo: "Se nota que no está a gusto"

Si alguien conoce la escudería Red Bull es Robert Doornbos, quien fue piloto del equipo y es por eso por lo que es una voz autorizada para hablar de lo que sucede al interior. Es por eso que expresó la situación que viven Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen en Toro Rojo.

"Escuché con los auriculares puestos. Es realmente bizarra esa diferencia entre Pérez y Verstappen en la comunicación con el ingeniero. Max entra en la caja de boxes y le da una caja. Pérez entra y está todo estresado o hablando con su ingeniero. Si todavía tiene que hacer eso en su camino hacia el auto, ¿qué hizo para eso? Se nota que no está a gusto", sentenció en entrevista para Ziggo Sports.

Además, el expiloto destacó la calidad de ‘Mad Max’ sobre la del mexicano, pues considera que su estilo se adapta mejor a los monoplazas de la escudería austriaca.

"Este es el talento de Max, porque si el frente es bueno y tiene sobreviraje, lo atrapa. Pérez no quiere un tren delantero tan afilado, porque no puede conducir con sobreviraje. Entonces quiere subvirar, pero eso es más difícil de corregir. Hemos visto las manos de Max antes, esa capacidad de respuesta no tiene precedentes”, finalizó

