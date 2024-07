Checo Pérez niega rumores sobre su posible salida: 'Totalmente comprometido con el equipo'

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una nueva decepción en la temporada tras terminar séptimo en el Gran Premio de Bélgica, a pesar de haber iniciado segundo. Este mal resultado ha llevado a sus detractores a pedir su salida del equipo una vez más.

Este año, Checo Pérez firmó una extensión de contrato con Red Bull para permanecer dos años más con la escudería, sin embargo, los malos resultados han creado que incrementen a los rumores de su salida, situación, Checo ha vuelto a negar.

“Como lo dije antes: no pienso responder nada más a especulaciones sobre el futuro. Estoy aquí, totalmente comprometido con el equipo. Creo que ya he tenido suficiente de estas especulaciones. He dicho todo lo que tenía que decir. Es momento de hacer una pausa y reagruparnos con el equipo para regresar

“Como equipo tenemos muchas cosas en que enfocarnos para estar listos hacia la segunda mitad de la temporada”, comentó el piloto mexicano.

Ahora Checo y toda la Fórmula 1 tendrá una pausa de un mes antes de volver a la actividad. La próxima vez que el mexicano suba a su monoplaza será para el Gran Premio de Países Bajos el 25 de agosto.

