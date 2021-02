Checo Pérez presentó el casco que usará con Red Bull: 'El favorito de mi carrera'

Checo Pérez presentó el casco que utilizará durante la Temporada 2021 en el que volverá a lucir el color amarillo característico de él y reveló que recibió el apoyo de su hermano para diseñarlo.

El piloto mexicano de Red Bull destacó la bandera de México que resalta en la parte superior, así como algunos detalles de la cultura azteca y una frase de motivación.

"Sin duda la parte más especial para mi es la bandera, los signos aztecas y la frase Never Give Up (nunca rendirse), la cual siempre voy a ver cuando me ponga el casco porque me va a recordar que nunca hay que darnos por vencido. En general un casco muy especial, sin duda el favorito de mi carrera", destacó Checo.

Les presento mi primer casco con @redbullracing ¡Espero les guste como a mí! ¡No puedo esperar para usarlo en la pista¡ #RedBullRacing #ChargeOn pic.twitter.com/R800Bng084 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 23, 2021

Pérez y su escudería también presentaron el monoplaza que conducirá durante esta campaña de la Formula 1.

