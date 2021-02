F1: Checo Pérez convertirá a Red Bull en la oposición más fuerte, reveló directivo de Mercedes

Luego de siete años consecutivos de dominio absoluto en las pistas, el reinado de Mercedes se encuentra en grave peligro. La bravura de un toro acecha su imperio con la potencia de un nuevo piloto en su bando, toda vez que Checo Pérez es la pieza que le faltaba al equipo de Milton Keynes para ahora sí contender por el cetro de la mejor escudería de la Fórmula 1 y quizás, incluso por el Mundial de Pilotos.

Así lo reconoció el director de tecnología del equipo de las Flechas Plateadas, Mike Elliott, que espera que Red Bull siga siendo su "oposición más fuerte", impulsada aún más por el arribo del mexicano Sergio Pérez. Armado con el W11, Mercedes llegó al Campeonato de Pilotos y Constructores en 2020, en el séptimo año consecutivo en el que logran el doble título.

Pero las regulaciones se han mantenido estables entre 2020 y 2021 debido al retraso de las nuevas reglas hasta 2022, por lo que Mercedes está en una posición privilegiada para extender su racha de títulos a ocho a menos de que algo extraño suceda. Es así que Red Bull será el oponente más fuerte de los alemanes en la parrilla de 2021, sobre todo con Pérez, quien fue traído luego de su liberación de Racing Point para ser socio Max Verstappen.

"Cuando miras a los equipos contra los que competimos, obviamente vas a mirar a Red Bull", dijo Elliott en una conversación con The Muscle Help Foundation. "Serán nuestra oposición más fuerte y creo que en Verstappen tienen un muy buen piloto, y creo que Pérez será un segundo piloto fuerte por sumar puntos cuando Verstappen no lo haga".

Pérez terminó cuarto en el Campeonato de Pilotos de 2020, logrando la primera victoria de su carrera en el proceso en el Gran Premio de Sakhir. El mexicano demostró un especialista en acumular puntos, algo que Red Bull se perdió durante las últimas dos temporadas, y Mercedes es muy consciente de que ese vacío en el juego de Red Bull se está llenando ahora.

