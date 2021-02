F1: Checo Pérez puede competir a Hamilton si el coche de Red Bull funciona; aseguró Nico Rosberg

Nico Rosberg, expiloto campeón de la Fórmula 1 en 2016, reveló que a pesar de que Lewis Hamilton y Mercedes parten como favoritos para coronarse en el próximo Campeonato Mundial de Constructores, la escudería Red Bull podría dar la 'campanada' con Max Verstappen y Checo Pérez.

Durante una entrevista con el diario alemán, Augsburger Allgemeine, Rosberg declaró que de tener un monoplaza en óptimas condiciones, el mexicano dará la batalla.

"El único que puede acercarse es Max Verstappen. Tal vez su nuevo compañero de equipo, Sergio Pérez, también, si el coche de Red Bull funciona bien", señaló el expiloto.

Cabe recordar que el mismo Sergio Pérez reconoció que buscará el campeonato si le dan las herramientas para ser el mejor competidor.

“Voy a asegurarme de entregar en exceso. Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y solo tenemos un auto que es lo suficientemente bueno para el tercer lugar, me aseguraré de que terminemos segundos", mencionó en entrevista con Red Bull.

