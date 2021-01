Checo Pérez a su llegada a Red Bull: 'Es un sueño hecho realidad'

A unos cuantos centímetros del corazón, el escudo de Red Bull acompañó a Checo Pérez en su primera visita pública a las instalaciones de su nuevo equipo en Milton Keynes, Reino Unido. El piloto mexicano, flamante refuerzo de la escudería austriaca para la temporada 2021, se paseó por los pasillos de su nueva casa con el asombro de un niño con juguete nuevo.

El tapatío de 30 años de edad ha luchado incansablemente en el más alto nivel del automovilismo en la Fórmula 1 a lo largo de 10 temporadas. Ante la oportunidad de correr para el prestigioso equipo de Red Bull, Pérez Mendoza es consciente de que está a punto de embarcar la mejor oportunidad de su carrera hasta el momento.

“Había muchos momentos que pensé en rendirme. Había dejado atrás mi niñez completa. Mis amigos, mi familia y estaba viviendo en una cultura completamente diferente”, dijo en entrevista para su nuevo equipo. “Muchas veces pensé que Fórmula 1 estaba muy lejos para mí y que debía regresar a casa para tener una vida más normal. Pero fue el apoyo de mi familia lo que me mantuvo ahí. Yo creo que con determinación y pasión uno puedo lograr sus objetivos”.

Es por eso que Checo no está tomándose este nuevo paso en su trayectoria por asegurado. Ha trabajado fuertemente a lo largo de su carrera y ha mostrado un gran valor desde los 15 años cuando se fue de México para mudarse a Europa sabiendo que era la única manera de llegar a la cima, y ahora solo piensa en entregarlo todo tan pronto tome el volante de su nuevo monoplaza.

“Es una marca fantástica. De todos los equipos en Fórmula 1 creía que no tenía chance de ser parte de esta ya que nunca fui parte de su programa junior, pero cuando la oportunidad se presentó la tomé. Es un sueño hecho realidad. Cuando me pongo mi camisa Red Bull o me tomo una bebida de lata me pongo a pensar ‘¡Wow, esta es la marca por la cual manejo!’. Es increíble y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la cual he trabajado tan duro – por más de 15 años-. Pienso que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo tomaré con ambas manos”, indicó.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, está orgulloso de todos los logros de su carrera hasta el momento pero sabe que el trabajo apenas está comenzado y deberá luchar al máximo para mantenerse vigente por más tiempo en la categoría reina.

“Siempre me estoy llevando al máximo y el año pasado por fin tuve un carro que pudiera mostrar a las personas un poco más de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso. La único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione. Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan. Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos”, puntualizó.

