Exjefe de Red Bull sobre Fichaje de Checo Pérez: 'Están consiguiendo un piloto superior'

Sergio Pérez todavía no debuta con Red Bull en Fórmula 1, pero ya tiene el reconocimiento de Eddie Jordan, quien fuera jefe del equipo, sobre lo que podrá lograr el mexicano teniendo como compañero a Max Vertappen.

"Con Pérez, Red Bull está consiguiendo un piloto superior. Nadie cree que sea tan rápido como Max Verstappen. Pero eso no lo ha hecho nadie por ahora. Pérez es un gran piloto que, sobre todo en carrera, hará lo que Red Bull espera de él: estar lo suficientemente cerca de Max para poder presionar a Mercedes con dos coches. Su predecesor, Alex Albon, nunca fue capaz de hacer eso", declaró Jordan para F1 Insider.

El exjefe de Red Bull también criticó a Aston Martin, su antigua escudería, por haber cambiado a Pérez por Sebastian Vettel.

"Sebastian (Vettel) me gusta mucho, pero creo que Aston Martin cometió un error al ficharlo. Los últimos dos años contra Leclerc en Ferrari han sido patéticos. No sé por qué estuvo tan mal. Es un piloto que ha ganado cuatro títulos mundiales, pero que ya no está en su cenit. En cualquier caso, me hubiera quedado con Pérez. Lance a veces conduce bien y otras lo hace extremadamente mal. Es todo menos constante", aseguró.

