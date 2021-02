Checo Pérez: Expiloto aseguró que con el mexicano, Red Bull dejará de ser 'juguete de Mercedes'

Sergio Pérez disputará su primer temporada de Fórmula Uno con Red Bull y las expectativas son altas en el mexicano.

Y es que Robert Doornbos, piloto de Red Bull durante la temporada 2006, confía que con el arribo del mexicano, la escudería austriaca podrá dar pelea a Mercedes.

"Con Pérez se les abrirá todo un mundo nuevo. No digo que vaya a ser súper rápido de inmediato, no creo que la clasificación sea necesariamente el punto más fuerte de Pérez, pero con 10 años de experiencia en varios equipos ha desarrollado una habilidad para llegar al máximo los domingos cuando lo necesita", reveló Doornbos en entrevista con Motorsport.

"Eso es también lo que buscaba Red Bull, para poder empezar a jugar con Mercedes, en lugar de ser el juguete de Mercedes. Así que ahí es donde se va a notar la diferencia", agregó.

Aunque el holandés dejó en claro que el tapatío llegará como segundo piloto del equipo detrás de Max Verstappen por lo que sería difícil que pueda pelear por el título de la F1.

"Red Bull Racing es Max Verstappen. Así que también es un movimiento muy atrevido por parte de Pérez. Al mismo tiempo, era algo que no podía rechazar. Pero espero que una vez que quede claro que es el segundo piloto, Pérez acepte ese papel y haga de su prioridad ganar el título de Constructores para Red Bull. Pero no hasta que esté absolutamente claro. Sin embargo, es lo suficientemente maduro como para reconocer que no tiene ninguna posibilidad real de ganar el título", sentenció Robert Doornbos.

