Checo Pérez previo al GP de Italia: 'La clave es tener un buen ritmo'

El piloto mexicano, Sergio Pérez, habló sobre su rendimiento previo al Gran Premio de Italia y puntualizó será una carrera larga.

“Espero que podamos avanzar temprano en la carrera, porque será una carrera larga y todo puede suceder. La clave es tener un buen ritmo cuando lo necesitemos, hay degradación, pero es poca, se espera que podamos hacer entre una o dos paradas, entonces la degradación es muy baja, lo cual va a dificultar un poco los rebases”, agregó Checo.

Cabe mencionar que Pérez largará 13, por la sanción de 10 posiciones debido a las modificaciones a su auto, a lo que Checo se dijo confiado en que tendrá una mejor actuación en Italia.

Finalmente, respecto a porqué no trabajó en equipo con Max Verstappen, mencionó: “Pensamos que no era tan importante, no se ganaba tanto en nuestro auto, entonces nos enfocamos en tener la máxima velocidad posible en la vuelta de calificación”.

