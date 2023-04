Checo Pérez quiere volver a dominar en el circuito de Azerbaiyán

Entre el Mar Caspio, en lo que alguna vez fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay un territorio que no define su identidad entre Europa o Asia... pero que sí tiene un dueño. Azerbaiyán es el imperio de Checo Pérez y este fin de semana, el mexicano vuelve a Bakú para reclamar lo suyo.

Sergio ha subido al podio en cuatro de las seis carreras que ha disputado en las calles azerbaiyanas, su registro de efectividad más alto en cualquier circuito de la Fórmula Uno, por lo que para esta fecha no se espera nada menor que un tercer lugar.

El mismo Checo lo sabe y acepta que la exigencia es mayor en una pista en la que las cosas se le dan, con una victoria, un segundo lugar, ambos resultados ya con Red Bull, y dos terceros puestos en su palmarés.

"Creo que en general es un circuito en el que se debe tener mucha confianza en el auto, eso se me ha dado bien, he tenido buenos momentos aquí.



"Entonces va a ser importante poder mantener ese ritmo y ser competitivos, especialmente este fin de semana que sólo tenemos una práctica", expresó el número 11.

Apenas el año pasado, Pérez cruzó la meta en Azerbaiyán como segundo lugar, sólo por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen.

El Bicampeón del Mundo es consciente de la pelea que tendrá con al mexicano, quien está listo para pelearle la cima de la presente temporada, sin importar la ciudad en disputa.

"Tenemos un buen monoplaza. Espero que Checo haga un buen trabajo. No creo que realmente importe en qué pista estás conduciendo. El año pasado tuvimos un resultado de equipo muy fuerte. Así que trataremos de lograr algo muy, muy similar a eso", dijo el neerlandés.

Sergio saldrá desde la primera hora de este viernes a demostrar que las calles son lo suyo, pues si su objetivo es ser el mejor de la campaña, este tipo de carreras son las que lo llevarán a otro nivel frente a Max, sin importar la 'guerra civil' en Red Bull, y el resto de la parrilla.

"Es importante mantener una buena relación en el equipo, y el buen ánimo dentro de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y es mi máximo objetivo. Entonces habrá momentos en el año donde tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible", señaló en entrevista para Diario AS.

De momento, Pérez Mendoza es segundo lugar, con 54 puntos, por 69 de Verstappen. En las tres primeras carreras de la temporada, Checo ha subido dos veces al podio y quedó quinto lugar en Australia, registrando su mejor inicio de año en 13 campañas.

"(Debo de) ser perfecto. No puedes dejar nada en la mesa porque no hay un fin de semana en el que Max no maximice el potencial del auto. Tienes que ser perfecto y estar a un 100 por ciento", finalizó.

SUS PODIOS

Temporada 2016

Todavía con el nomex de Force India, Checo subió al podio, como tercer lugar, del otrora Gran Premio de Europa, en el que sería su último Top 3 en casi dos años, pues luego vivió una sequía hasta que, precisamente en Bakú, regresó para celebrar.

Temporada 2018

Aquella temporada comenzó de muy mal forma para el mexicano, quien no pudo sumar en Australia, Baréin y China, hasta que la salvación llegó en Azerbaiyán, ya bajo ese nombre, con un tercer lugar tras Hamilton y Raikkonen.

Temporada 2021

Cuando se unió a Red Bull, Checo pidió cinco carreras para acoplarse al RB16B... y así lo hizo. En la quinta fecha del año, el mexicano se impuso a toda la parrilla para ganar por primera vez con su nuevo equipo, en las calles de Bakú.

Temporada 2022

La temporada pasada, el tapatío salió decidido a revalidar su dominio en Azerbaiyán, sin embargo, Max Verstappen fue superior, hasta por 20 segundos, y limitó al mexicano al segundo puesto, por delante de Russell, de Mercedes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ: ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PODRÁ VER AL MEXICANO EN EL GP DE AZERBAIYÁN DE F1?