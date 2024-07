Checo Pérez responde a la postulación de Yuki Tsunoda sobre su asiento en Red Bull

Este sábado, Checo Pérez volvió a sufrir en la primera sesión de clasificación en el Gran Premio de Hungría, algo que volvió a generar críticas alrededor del rendimiento y del asiento del piloto mexicano de la escudería Red Bull.

Después de las críticas que recibió Pérez por parte de la prensa y de algunos miembros de su escudería, el mexicano respondió ante una sorpresiva postulación de uno de sus propios compañeros, el piloto japonés Yuki Tsunoda, quien aseguró sentirse listo para ocupar el lugar del mexicano.

Después de la clasificación, donde el mexicano quedó fuera en la Q1 y largará el próximo domingo desde el lugar 16, el japonés comentó que se siente listo para pelear en Red Bull, palmo a palmo con el propio Max Verstappen, aunque también aseguró que esa decisión no es algo que dependa de él.

"Me siento preparado en comparación con los últimos tres años y para luchar contra los equipos punteros, posiciones más altas, incluso con Max. Al final, son ellos los que van a decidir, y no es algo que yo pueda controlar, así que solo me centro en lo que tengo que hacer las dos próximas carreras", comentó Tsunoda

Tras las declaraciones de Yuki, el mexicano Sergio Pérez respondió ante la postulación del piloto nipón, asegurando que hay muchos pilotos que quieren su asiento: Bueno, creo que a muchos pilotos les encantaría tener mi asiento. Ya sabes, es obvio. Es uno de los mejores asientos y es normal que Yuki quiera ascender. Creo que es normal, ya sabes, cuando estás en un asiento inferior, quieres subir", finalizó.

