Fórmula 1: Pierre Waché señaló que es difícil solucionar los problemas de Checo Pérez

Con siete carreras seguidas sin subir al podio y muchas probabilidades de extender al racha a ocho en el Gran Premio de Hungría, Sergio 'Checo' Pérez ha estado en el centro de las críticas por su mal rendimiento con Red Bull. Sin embargo, el director técnico de la escudería, Pierre Waché, reconoció que no todo es culpa del mexicano.

Desde antes del accidente del tapatío este sábado en la Q1 en el Hungaroring, el ingeniero francés señaló en conferencia de prensa que no han logrado encontrar dónde están las fallas del RB20. "Si supiera (por qué Checo ha tenido problemas) lo arreglaría. Pero es difícil decirlo".

"Creo que en parte es culpa nuestra, seguro. Y es en lo que tenemos que intentar ayudarle para extraer el potencial del auto. Tengo algunas opiniones suyas. Tenemos alguna retroalimentación. Intentamos ayudarle", declaró Waché, quien consideró que, más allá de los resultados, el mexicano no ha tenido buena suerte.

"Los puntos no sólo reflejan cómo se siente en el auto; a veces ha tenido mala suerte. Pero sí creo que estamos tratando de ayudarlo a tener un mejor resultado antes de la pausa de verano", y señaló que Checo pareciera no estar tan cómodo en el RB20 como Max Verstappen, pero no han logrado solucionarlo desde el equipo.

"Parece que la respuesta del coche no es la que le gusta; eso es algo que tenemos que abordar de nuestra parte. Es difícil saber con exactitud dónde está el problema. Es seguro que cuanto más se empuja el desarrollo del coche, más complicado puede empezar a ser su comportamiento", añadió el ingeniero francés.

Por otra parte, reconoció que tienen que mejorar en general la estabilidad del auto y que confía que una vez que lo logren, tanto Checo como Max se sientan mejor a bordo. "Está claro que el hecho de que la estabilidad del coche se pueda mejorar para ambos pilotos, sospecho, le ayudará".

