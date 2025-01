Checo Pérez se sincera sobre su salida de Red Bull: "No lo esperaba"

En 2024, Sergio “Checo” Pérez dejó{o de ser piloto de Red Bull, y de momento, no tiene escudería para la próxima temporada, sin embargo, no es cosa que le preocupe al tapatío.

Para Sergio, todo el proceso de su salida de los Toros Rojos fue rápido, algo que él no esperaba. Así que de momento, no hay una repuesta certera sobre su futuro en la F1.

CAPTURA DE PANTALLA: X

"Sinceramente, no lo sé. Es demasiado pronto para tener una respuesta. Todo sucedió muy rápido al final de la temporada, así que no lo esperaba”, expresó el mexicano.

Por otra parte, Pérez disfrutará estos meses con su familia, algo que le emociona, y en dado caso que llegue una oferta que le haga estar bien, volverá a los emparrillados.

CAPTURA DE PANTALLA: X

“Ahora estoy en una posición increíble, de ensueño, en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba, así que si me preguntas ahora, no lo sé. Estoy muy feliz con mi vida, muy emocionada por lo que me espera.

Sin duda, si me llega un buen proyecto interesante, lo tendré en cuenta y lo pensaré. Todo llegará a su debido tiempo. Por ahora, mi prioridad en los próximos meses es divertirme, hacer lo que no he podido hacer, viajar, estar con mi familia”, sentenció.

CAPTURA DE PANTALLA: X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Carlos Salcedo se perfila para llegar a Rayados como quinto refuerzo