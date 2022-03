Checo Pérez sobre Drive to Survive: ‘Tenían la mejor temporada de la historia y no me gustó’

Tras el estreno de la nueva temporada de Drive to Survive de la Fórmula 1 en Netflix, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez señaló que la serie no fue de su agrado, pues 2021 fue la mejor temporada y tenían mejor material que el que presentaron.

“Sinceramente creo que tenían la mejor temporada en la historia de la Fórmula Uno, y no fue la serie que yo esperaba, la verdad que no me gustó. Esaraba mucho más, había mucho material para haber hecho sin duda la mejor serie, sin duda otras temporadas fueron mejor”, explicó Checo para ESPN.

También comentó que no ha terminado de ver la serie. Durante un capitulo de la misma, el director de Red Bull, Christian Horner, bromeó sobre el mexicano con los pilotos de Alpha Tauri y les preguntó si conocían el signitifcado de la palabra 'Checho' en español, a lo que contestó “B-d-k”, ante eso Sergio respondió.

“Ja, ja, ja. No lo sé, le tengo que preguntar, igual me conoce más, le tengo que preguntar de dónde lo sacó, Christian. No he visto esa parte, sinceramente”.

