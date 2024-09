Checo Pérez sobre la presión en Fórmula 1: "Tienes unas malas carreras y ya están viendo a otro piloto"

La Temporada 2024 de Fórmula 1 es la número 14 para Sergio 'Checo' Pérez, quien está empatado con Daniel Ricciardo como el tercer piloto activo con más años en la categoría. Solo les superan Fernando Alonso y Lewis Hamilton, y en el caso del mexicano, han sido temporadas ininterrumpidas.

De hecho el tapatío también es el tercer piloto activo con más Grandes Premios disputados (273), solo superado por los dos campeones del mundo. Una trayectoria destacable, pero que no ha sido sencilla para Pérez Mendoza. "Es un deporte único, en el que tienes pocas oportunidades, pero también hay pocos pilotos".

"El único fracaso es no intentar las cosas", declaró Checo en entrevista con Radio Fórmula, ante cuyos micrófonos reiteró que la presión que se vive en la Fórmula 1 es distinta a la de otros deportes, tanto por la exigencia de las escuderías como por la manera en que los pilotos arriesgan su vida.

"La presión siempre está constantemente en ti, es algo normal Es un deporte durísimo donde tienes 4-5 malas carreras y los equipos están viendo de traer otro piloto", señaló el mexicano, quien desde que llegó a Red Bull en 2021 su asiento está bajo constante escrutinio, con la prensa internacional proponiendo mejores candidatos para ser compañeros de Max Verstappen.

Sin embargo, Checo Pérez enfatizó que él no pierde su mentalidad de aprender ante cada experiencia y seguir adelante. "He tenido la oportunidad de tener esta carrera y es porque nunca me he dado por vencido".

Un deporte en el que la vida se pone en riesgo

En su primera temporada en la Fórmula 1, en apenas su sexto compromiso, Checo sufrió un fuerte accidente en las prácticas libres del Gran Premio de Mónaco en 2011. El mexicano no pudo salir por propio pie y tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia.

Por fortuna todo quedó en un susto y no fue el último que el mexicano dio en Montecarlo. Este año, el tapatío se vio involucrado en un fuerte accidente con los dos pilotos de Haas y al golpear en ambas paredes de la pista, su auto quedó destrozado y fue casi milagroso que el piloto no sufriera daño alguno.

"Sabes que te juegas la vida, pero no eres muy consciente de ello; al final es tu pasión y cuando estás arriba del auto estás totalmente enfocado en sacar los resultados", señaló el piloto de 34 años. "Carreras vendrán muchas, oportunidades vendrán muchas, entonces eso es importante para mí, que cada cosa que me pasa aprenda de ella", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BICAMPEÓN DE F1 LANZA CRÍTICA A 'CHECO' PÉREZ Y LO CULPA DEL RENDIMIENTO DE RED BULL