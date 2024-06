‘Checo’ Pérez sobre las criticas de su renovación con Red Bull: “Estoy aquí para hacer lo mejor para mi”

Luego de que Red Bull anunciara la renovación de contrato de Sergio Pérez por dos años más con la escudería, el piloto mexicano se llenó de criticas debido a los resultados obtenidos esta temporada, pues fue señalado de no tener los méritos suficientes para mantener su asiento en la F1.

Previo al Gran Premio de Canadá. Checo’ rompió el silencio sobre las criticas que recibió tras su renovación y aseguró no verse afectado por las mismas, pues se encuentra enfocado en él y su carrera, ya que dentro de la F1, las criticas son inevitables.

Creo que lo mejor que puedo hacer es bajar la visera y centrarme en mi trabajo, hacer lo mejor para mí, para mi carrera. Al fin y al cabo, lo único que me importa es cuando termine mi carrera. Lo que la gente tenga que decir o no, quiero decir, aprecio que todo el mundo tenga su opinión, pero al final del día estoy aquí para hacer lo mejor para mi carrera y estoy contento con lo que he conseguido", declaró Pérez en conferencia de prensa.

De igual forma ‘Checo’ señaló el porque su diferencia de rendimiento respecto a la temporada pasada y señala que es normal que Ferrari le esté pisando los talones a Red Bull.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ CONFÍA EN PELEAR POR LOS PRIMEROS PUESTOS EN EL GRAN PREMIO DE CANADÁ​

"Es natural. Ya sabes, es el tercer año con las mismas regulaciones. Es natural que los equipos se acerquen a nosotros. A nosotros también nos cuesta más encontrar rendimiento. Pero sabemos de dónde va a venir nuestra mayor parte del rendimiento".