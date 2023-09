Checo Pérez sobre polémicas declaraciones Helmut Marko: 'Se disculpó. Yo no me ofendí'

El asesor deportivo de Red Bull Racing, Helmut Marko, emitió disculpas públicas después de sus polémicos comentarios sobre el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, en los que hizo declaraciones discriminatorias relacionadas con su origen latinoamericano.

Los comentarios controvertidos de Marko se produjeron después de la carrera de la Fórmula 1 en Monza, cuando afirmó en una entrevista con el canal ServusTV que Pérez tenía dificultades en la clasificación y que "simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)". Además, en sus declaraciones, Marko ignoró que México es parte de América del Norte y se refirió a Pérez como sudamericano.

Estas palabras provocaron una gran controversia en las redes sociales y en el mundo del automovilismo, ya que se consideraron comentarios discriminatorios y fuera de lugar. Los comentarios de Marko también se centraron en la nacionalidad y la procedencia geográfica de Pérez, lo que suscitó críticas por su falta de precisión en la categorización.

Sin embargo, el propio Sergio Pérez salió en defensa de Marko y reveló que el asesor deportivo de Red Bull se había disculpado personalmente con él. Durante la previa del Gran Premio de Singapur, Pérez comentó: "Tuve una conversación privada con él. Se disculpó. Y eso para mí fue lo principal. Básicamente, seguimos adelante. Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos cuando ves ese tipo de cosas, ya sabes, cuando los comentarios se hacen públicos".

Pérez enfatizó que no se sintió ofendido por los comentarios de Marko debido a su relación personal con el austriaco. "En absoluto, si soy totalmente sincero, conociendo a Helmut, tengo una relación personal con él, sé que no lo dice en ese sentido y no me ofendí en absoluto, personalmente", afirmó el piloto mexicano.

El piloto también expresó su comprensión hacia la reacción de los aficionados y cómo los comentarios de Marko podrían interpretarse como irrespetuosos cuando se leen aislados. Sin embargo, Pérez subrayó la importancia de conocer a las personas detrás de las declaraciones públicas. "Así que es como todo, ya sabes, cuando tienes una relación personal, es mucho más importante el sentimiento personal que el sentimiento público", concluyó Pérez.

