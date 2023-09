Toto Wolff, director de la escudería de Mercedes, comentó que un ajuste de reglas en la Fórmula 1 para frenar a Red Bull no es conveniente, ya que a él le hicieron algo similar.

Mercedes dominó los emparrillados casi durante una década, en la cual Lewis Hamilton se consagró y la escudería de Alemania no tenía un rival cercano, hasta que apareció la escudería de los Toros Rojos, que le quitó el mando de la F1 y comenzó su etapa de dominio.

El director de Mercedes aseguró que en el año 2021, el cambio de reglas perjudicó a la ventaja que tenía su escudería.

“Creo que perdimos el campeonato de 2021 por varias razones. Una fue la carrera de final de temporada; la otra fue que esas reglas se diseñaron para intentar reducir la ventaja que teníamos. 2020 fue una temporada extremadamente dominante para nosotros; probablemente era nuestro mejor coche, pero hacia el final de la temporada cambiaron las reglas y tuvieron que cortar un gran trozo del piso”. expresó.

“Este es un deporte basado en el rendimiento; mientras te ciñas al reglamento, a la parte técnica, a la financiera y a la deportiva, todo lo que podemos decir es ‘bien hecho’. Nos toca a nosotros ponernos al día y, si se tarda mucho, se tarda mucho”. señaló

Asimismo, Wolff comentó que la Fórmula 1 debe seguir con esa competitividad y no buscar reglamentación que automatice la competencia: “Recuerdo lo mucho que se quejaba la gente cuando íbamos por delante. Pero el entretenimiento viene después del deporte, no al revés. No podemos ser como la WWE, donde todo está guionizado. No queremos eso”. comentó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIDEN SALIDA DE MARKO TRAS LLAMAR 'SUDAMERICANO' A CHECO PÉREZ: 'RED BULL NO TIENE OTRA OPCIÓN'