El 'enemigo' está en casa. Los rumores sobre la llegada de Daniel Ricciardo a Red Bull si el mexicano Sergio 'Checo' Pérez no responde en el arranque de 2024 renacieron, al igual que el mismo australiano, quien se siente más fuerte para encarar un nuevo reto en la Fórmula 1.

Y para ello, el aún piloto de AlphaTauri -equipo que para la próxima campaña tomará el nombre de Racing Bulls- superó los fantasmas de 2023, como una lesión en la muñeca que lo alejó por algunas carreras.

"Obviamente, me gustaría que esto nunca hubiera sucedido, sólo porque era incómodo y doloroso y lo que sea", comentó para Sky World. "Pero ahora que, obviamente, ya está hecho, sigo considerando este año como positivo".

Ricciardo regresó a Red Bull tras fracasar en McLaren, equipo en el que llegó a pensar que su fin en la F1 estaba cerca. Sin embargo, rompió su contrato con el equipo británico un año antes para volver a casa.

"Hace un año, sentado aquí, pensaba: ¿podría ser ésta mi última carrera? No exagero cuando digo eso. Realmente no lo sabía. Sinceramente, pensaba que era un 50-50", apuntó.

Volver a Red Bull no fue fácil, pues Max Verstappen en su mejor momento y Checo Pérez siendo competitivo le cerraron la puerta a Ricciardo, quien tomó la oportunidad de ir a AlphaTauri, aunque un choque en Hungría lo sacó de circuilación por 5 fechas.

"Tener el año que he tenido y olvidarme de la mano, me siento un poco renacido de nuevo, es la palabra adecuada. Me siento revitalizado. Definitivamente tengo un segundo aire. Si luego hablo de la mano, el hecho de que esto no parezca un revés dice mucho", sentenció.

